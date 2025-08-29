Erfahre mehr darüber, wie fortschrittlich – und dennoch einfach einzurichten und zu bedienen – ein Hue Smart Home ist.
Erfahre mehr darüber, wie fortschrittlich – und dennoch einfach einzurichten und zu bedienen – ein Hue Smart Home ist.
Die Grundlagen
Alles, was „smart“ ist, muss in der Lage sein, Anweisungen zu empfangen. Die smarten Hue Lampen kommunizieren über Zigbee oder Bluetooth, je nachdem, ob Du eine Hue Bridge benutzt oder nicht.
Mit Hue Bridge
Die Hue Bridge und die Hue Bridge Pro sind smarte Steuerzentralen, die eine Verbindung zu Deinem WLAN-Router herstellen, um ein Zigbee-Netzwerk aufzubauen. Sobald Du Deine Lampen installiert hast, können sie mit der Hue Bridge und untereinander kommunizieren.
Jedes Licht ist ein Repeater für das Signal, d. h., Du kannst das Netz durch das Hinzufügen von weiteren Lampen erweitern. Dies wird als Mesh-Netzwerk bezeichnet.
Ohne Hue Bridge
Wenn Du keine smarte Steuerzentrale haben möchtest, kannst Du Bluetooth verwenden. Du verwendest dann Dein Mobiltelefon, um direkt mit den Lampen zu kommunizieren.
Wenn Du Dich (mit Deinem Gerät) wegbewegst, bewegt sich auch das Netzwerk mit Dir. Deshalb gibt es eine Grenze, wie weit Du Dich von Deinen Lampen entfernen kannst.
Bluetooth, Hue Bridge und Hue Bridge Pro im Vergleich
Hier erfährst Du, was Du mit den einzelnen Systemen bekommst: Bluetooth, Hue Bridge und Hue Bridge Pro im Vergleich.
Kommunikationsprotokoll: Wie unsere Geräte miteinander kommunizieren
Reichweite: Konnektivitätsdistanz
Max. Anzahl unterstützter Lampen
Max. Anzahl von unterstütztem Zubehör
Chip: Für ultraschnelle Reaktionen entwickelt
GPU: Entwickelt für die Ausführung komplexer Algorithmen und die Unterstützung von KI-Anwendungen
Steuerung mit 1 App: iOS und Android
Kompatibilität: Integriere Deine Beleuchtung nahtlos in Dein Smart Home
Sprachsteuerung: Sind die Leuchten mit Sprachsteuerungspartnerschaften kompatibel?
Kontrolle von überall: Mit einer Internetverbindung
Automatisiere Deinen Alltag: Passe Deine Lichtsteuerung an Deinen Tagesrhythmus an
Hue Sync: Synchronisiere Deine Lampen mit Fernseher, Musik, Games und Hue Secure
Hue MotionAware™ Nutze Lampen als Bewegungsmelder
Schutz durch das Zigbee-Sicherheitssystem
App-Steuerung
Die Hue App ist Deine Kommandozentrale. Mit der angeleiteten Einrichtung ist Dein System direkt einsatzbereit: Steuere Deine Beleuchtung sofort mit nur einem Fingertipp, erstelle Automatisierungen und mehr.
Erstelle wiederkehrende Einstellungen für Deine Beleuchtung und Dein Sicherheitssystem.
Synchronisiere Deine Beleuchtung mit Fernseher, Games und Musik.
Verschaffe Dir einen Überblick über Dein Sicherheitssystem.
Verwalte Benutzerberechtigungen, den Zugriff von Dritten und mehr.
Die Technologie
Formschönheit und Ideenreichtum. Alle unsere Lampen, Leuchten und Lichteffekte werden an unserem Hauptsitz in den Niederlanden entwickelt.
Professionelle Lichtqualität für Dein Zuhause, mit präziser Farbabstimmung bei allen Deinen smarten Leuchten. Erlebe satte Farben, sanfte Pastelltöne und Nuancen weißen Lichts ohne jegliche Farbabweichungen zwischen Lampen und Leuchten.
Farbtemperatur: 2700 K
Ein weiches Weißlicht, das die Augen schont.
Farbtemperatur: 2200-6500 K
Alle Schattierungen von weißem Licht, von warmem Orange bis zu kühlem Blau.
Farbtemperatur: 2200-6500 K
+16 Millionen Farben
Alle Schattierungen von weißem Licht und das volle Farbspektrum.
Farbtemperatur: 2200 – 6500 K +16 Millionen Farben
Lampen mit Farbverlauf werden auch als RGBWWIC bezeichnet, das heißt, sie können mehrere Lichtfarben gleichzeitig ausstrahlen.
Was ist das Besondere an Hue? Bei den Hue Gradient Lampen werden nicht einzelne, sondern Gruppen von LEDs gesteuert, sodass Du immer einen gleichmäßigen Verlauf zwischen den Farbtönen erhältst.
Unser innovatives Design aus präzise angeordneten LEDs projiziert millionen von Farben mit unterschiedlichsten Kombinationen.
Hol Dir mit dem vollen Spektrum der Tunable White Lampen Tageslicht ins Haus. Du erhältst ein breites Spektrum an Weißtönen: von warmem, bernsteinfarbenem Kerzenschein bis hin zu kaltem, klarem Tageslichtweiß wie am blauen Himmel.
Hol Dir ein sanftes Nachtlicht mit einer sehr niedrigen Dimmung. Dimme Dein Licht auf gerade einmal 0,2 % Helligkeit.
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.