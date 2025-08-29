Support

Wie Hue funktioniert

Erfahre mehr darüber, wie fortschrittlich – und dennoch einfach einzurichten und zu bedienen – ein Hue Smart Home ist.

 

Die Grundlagen
Bluetooth oder Hue Bridge
App-Steuerung
LED-Technologie

Die Grundlagen

So kommuniziert smarte Beleuchtung

Alles, was „smart“ ist, muss in der Lage sein, Anweisungen zu empfangen. Die smarten Hue Lampen kommunizieren über Zigbee oder Bluetooth, je nachdem, ob Du eine Hue Bridge benutzt oder nicht.

Zigbee Technologie mit smarten Lampen

Mit Hue Bridge

Zigbee

Die Hue Bridge und die Hue Bridge Pro sind smarte Steuerzentralen, die eine Verbindung zu Deinem WLAN-Router herstellen, um ein Zigbee-Netzwerk aufzubauen. Sobald Du Deine Lampen installiert hast, können sie mit der Hue Bridge und untereinander kommunizieren.

Jedes Licht ist ein Repeater für das Signal, d. h., Du kannst das Netz durch das Hinzufügen von weiteren Lampen erweitern. Dies wird als Mesh-Netzwerk bezeichnet.

Alle Funktionen kennenlernen

Warum muss die Hue Bridge an meinen Router angeschlossen werden?

Verlangsamen die Hue Lampen mein WLAN?

Funktionieren meine Lampen auch, wenn mein Internet nicht geht? 

Bluetooth-Technologie mit smarter Beleuchtung

Ohne Hue Bridge

Bluetooth

Wenn Du keine smarte Steuerzentrale haben möchtest, kannst Du Bluetooth verwenden. Du verwendest dann Dein Mobiltelefon, um direkt mit den Lampen zu kommunizieren.

Wenn Du Dich (mit Deinem Gerät) wegbewegst, bewegt sich auch das Netzwerk mit Dir. Deshalb gibt es eine Grenze, wie weit Du Dich von Deinen Lampen entfernen kannst.

Vergleich zwischen Hue Bridge und Bluetooth

Kann ich, wenn ich mit Bluetooth beginne, später eine Hue Bridge hinzufügen?

Woher weiß ich, welche Hue Lampen Bluetooth-fähig sind?

Bluetooth, Hue Bridge und Hue Bridge Pro im Vergleich

Hue Systeme im Vergleich

Hier erfährst Du, was Du mit den einzelnen Systemen bekommst: Bluetooth, Hue Bridge und Hue Bridge Pro im Vergleich.

Bluetooth

Bluetooth entdecken

Hue Bridge

Hue Bridge kaufen

Hue Bridge Pro

Hue Bridge Pro kaufen

Kommunikationsprotokoll: Wie unsere Geräte miteinander kommunizieren

Bluetooth-Kommunikation
zigbee-Mesh-Netzwerk
zigbee-Mesh-Netzwerk

Reichweite: Konnektivitätsdistanz

In-room
Full-home
Full-home

Max. Anzahl unterstützter Lampen

10
50
150+

Max. Anzahl von unterstütztem Zubehör

10
12
50+

Chip: Für ultraschnelle Reaktionen entwickelt

Hue Engine: ARM M class wireless SOC
Hue Chip: MiPs 24kc based processor
Hue Chip Pro: Quad A35

GPU: Entwickelt für die Ausführung komplexer Algorithmen und die Unterstützung von KI-Anwendungen

ARM Mali-G31 MP2

Steuerung mit 1 App: iOS und Android

Kompatibilität: Integriere Deine Beleuchtung nahtlos in Dein Smart Home

Alexa, Google Home
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter

Sprachsteuerung: Sind die Leuchten mit Sprachsteuerungspartnerschaften kompatibel?

Begrenzt

Kontrolle von überall: Mit einer Internetverbindung

Automatisiere Deinen Alltag: Passe Deine Lichtsteuerung an Deinen Tagesrhythmus an

Begrenzt

Hue Sync: Synchronisiere Deine Lampen mit Fernseher, Musik, Games und Hue Secure

Hue MotionAware™ Nutze Lampen als Bewegungsmelder

Schutz durch das Zigbee-Sicherheitssystem

AES 128-Bit-Verschlüsselung
AES 128-Bit-Verschlüsselung
Erweiterte AES-128-Bit-Verschlüsselung mithilfe des Zigbee Trust Center
Philips Hue App zur Steuerung Deiner smarten LED-Leuchten

App-Steuerung

Smart-Home-Steuerung

Die Hue App ist Deine Kommandozentrale. Mit der angeleiteten Einrichtung ist Dein System direkt einsatzbereit: Steuere Deine Beleuchtung sofort mit nur einem Fingertipp, erstelle Automatisierungen und mehr.

App erkunden
Automatisierungen

Automatisierungen

Erstelle wiederkehrende Einstellungen für Deine Beleuchtung und Dein Sicherheitssystem.

 

 

Synchronisierung

Synchronisierung

Synchronisiere Deine Beleuchtung mit Fernseher, Games und Musik.

 

 

Schutz bei Anwesenheit

Security Center

Verschaffe Dir einen Überblick über Dein Sicherheitssystem.

 

 

Personalisierung

Konten

Verwalte Benutzerberechtigungen, den Zugriff von Dritten und mehr.

 

 

Die Technologie

Unsere LED-Beleuchtung

Formschönheit und Ideenreichtum. Alle unsere Lampen, Leuchten und Lichteffekte werden an unserem Hauptsitz in den Niederlanden entwickelt.

 

Chromasync
Chromasync

Chromasync™

Professionelle Lichtqualität für Dein Zuhause, mit präziser Farbabstimmung bei allen Deinen smarten Leuchten. Erlebe satte Farben, sanfte Pastelltöne und Nuancen weißen Lichts ohne jegliche Farbabweichungen zwischen Lampen und Leuchten.

 

 

Nachttischlampe leuchtet in einem weichen, smarten Weißlicht.

White

Farbtemperatur: 2700 K

Ein weiches Weißlicht, das die Augen schont. 

Nachttischlampe mit smarten Licht in einem warmen Orange.

Hue White Ambiance

Farbtemperatur: 2200-6500 K

Alle Schattierungen von weißem Licht, von warmem Orange bis zu kühlem Blau.

Eine Nachttischlampe leuchtet mit einem farbigen smarten Licht in einem dezenten Pink.

Hue White & Color Ambiance

Farbtemperatur: 2200-6500 K 
+16 Millionen Farben 

Alle Schattierungen von weißem Licht und das volle Farbspektrum.

 

 

Hue Gradient Light Tube taucht eine Wand in eine Farbmischung aus blauem, pinkfarbenem, violettem und gelbem smarten Licht.
Hue Gradient

Hue Gradient

Farbtemperatur: 2200 – 6500 K +16 Millionen Farben  

Lampen mit Farbverlauf werden auch als RGBWWIC bezeichnet, das heißt, sie können mehrere Lichtfarben gleichzeitig ausstrahlen. 

Was ist das Besondere an Hue? Bei den Hue Gradient Lampen werden nicht einzelne, sondern Gruppen von LEDs gesteuert, sodass Du immer einen gleichmäßigen Verlauf zwischen den Farbtönen erhältst.

Schlafzimmerwand in einer dezenten Farbmischung aus blauem und pinkfarbenem smartem Licht.

ColorCast™

Unser innovatives Design aus präzise angeordneten LEDs projiziert millionen von Farben mit unterschiedlichsten Kombinationen.

Eine smarte Hue Lampe leuchtet in einem einstellbaren warmen Weißlicht.
Aufwachen

Tageslicht im Vollspektrumbereich

Hol Dir mit dem vollen Spektrum der Tunable White Lampen Tageslicht ins Haus. Du erhältst ein breites Spektrum an Weißtönen: von warmem, bernsteinfarbenem Kerzenschein bis hin zu kaltem, klarem Tageslichtweiß wie am blauen Himmel.

Hue Twilight Nachttischlampe mit stark heruntergedimmtem, warmweißem Licht.
Tiefes Dimmen

Ultraniedriges Dimmen

Hol Dir ein sanftes Nachtlicht mit einer sehr niedrigen Dimmung. Dimme Dein Licht auf gerade einmal 0,2 % Helligkeit.

Entdecke Hue

Person verwendet einen Hue Dimmer Switch

Was ist smarte Beleuchtung?

In diesem praktischen Leitfaden erfährst Du alles über die Grundlagen zu smarter Lichttechnologie.
Eine Frau hat eine große Filament-Lampe in der Hand

Einstieg

Finde heraus, welche Lampen und welches Zubehör Du benötigst – je nach Deinen Wünschen und Vorstellungen.
Home Office mit zwei Hue Signe Gradient Leuchten

Eigenschaften

Entdecke, was Hue zu bieten hat und was Du mit Hue alles machen kannst.

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay