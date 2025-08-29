Philips Hue Lightstrips sind die perfekte Lightstrip-Lösung für jedes Zuhause. Beleuchte jeden Raum. Schaffe jede gewünschte Stimmung. Das ist einfach brillant.
Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer
TV Play Gradient Lightstrip 55"
Lightstrip Outdoor 5 Meter
Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter
TV Play Gradient Lightstrip 65"
Hue Solo Lightstrip 10 Meter
Hue Solo Lightstrip 5 Meter
Set: Play Gradient Lightstrip TV 75" + Bridge
Philips Hue Gradient Lightstrip Verlängerung, 1 Meter
Lightstrip Plus Verlängerung V4 1 Meter
Hue Solo Lightstrip 3 Meter
Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter
Leitfaden für LED-Lightstrips
Wie man Lightstrips installiert und einrichtet
Wo sollte ich LED-Lightstrips anbringen?
Kann man smarte Lightstrips zuschneiden?
Wie installiere ich smarte LED-Lightstrips an der Decke?
Was sind smarte RGBWW- und RGBICWW-Lightstrips?
Wie hell sind LED-Lightstrips?
Sind Lightstrips sicher?
LED-Lightstrips für jeden Raum
Du brauchst Ersatzteile für Dein Philips Hue Produkt?
Hast Du beim Umzug ein Stromkabel verloren? Brauchst Du neue Halterungen für Deinen Hue Play Gradient Lightstrip? Finde die Ersatzteile, die Du benötigst, um die Nutzungsdauer Deiner Philips Hue Produkte zu verlängern.
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.