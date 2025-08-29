Support
LED-Lightstrips

Smarte LED-Lightstrips

Philips Hue Lightstrips sind die perfekte Lightstrip-Lösung für jedes Zuhause. Beleuchte jeden Raum. Schaffe jede gewünschte Stimmung. Das ist einfach brillant.

Farbiges Licht

Gradient

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer

White & Color Ambiance

Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer
Konzipiert für Fernseher ab 75 Zoll
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Nahaufnahme der Vorderseite von TV Play Gradient Lightstrip 55"

White & Color Ambiance

TV Play Gradient Lightstrip 55"
Konzipiert für 55- bis 60-Zoll-Fernsehgeräte
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich

Lerne unsere Lightstrips kennen

Vergleiche alle Optionen für drinnen und draußen.

Nahaufnahme der Vorderseite von Lightstrip Outdoor 5 Meter

White & Color Ambiance

Lightstrip Outdoor 5 Meter
1 x 5 Meter-Lightstrip
Weißes und farbiges Licht
Netzteil im Lieferumfang enthalten
Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter

White & Color Ambiance

Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter
Netzteil im Lieferumfang enthalten
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von TV Play Gradient Lightstrip 65"

White & Color Ambiance

TV Play Gradient Lightstrip 65"
Konzipiert für 65- bis 75-Zoll-Fernsehgeräte
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Solo Lightstrip 10 Meter

LIGHTSTRIPS

Hue Solo Lightstrip 10 Meter
Biegbar, kann zugeschnitten werden und ist nicht erweiterbar
Steuerung mit unserer preisgekrönten App
RGBWW-LEDs und bis zu 1700 Lumen
10 Meter
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Solo Lightstrip 5 Meter

LIGHTSTRIPS

Hue Solo Lightstrip 5 Meter
Biegbar, kann zugeschnitten werden und ist nicht erweiterbar
Steuerung mit unserer preisgekrönten App
RGBWW-LEDs und bis zu 1700 Lumen
5 Meter
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Play Gradient Lightstrip TV 75" + Bridge

Set: Play Gradient Lightstrip TV 75" + Bridge
Weißes und farbiges Licht
Für optimale TV Surround Beleuchtung
Konzipiert für Fernseher ab 75 Zoll
Nahaufnahme der Vorderseite von Philips Hue Gradient Lightstrip Verlängerung, 1 Meter

White & Color Ambiance

Philips Hue Gradient Lightstrip Verlängerung, 1 Meter
Integrierte LED
Erfordert ein Hue Gradient Lightstrip Basis-Set
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von Lightstrip Plus Verlängerung V4 1 Meter

White & Color Ambiance

Lightstrip Plus Verlängerung V4 1 Meter
Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Solo Lightstrip 3 Meter

LIGHTSTRIPS

Hue Solo Lightstrip 3 Meter
Biegbar, kann zugeschnitten werden und ist nicht erweiterbar
Steuerung mit unserer preisgekrönten App
RGBWW-LEDs und bis zu 1700 Lumen
3 Meter
Nahaufnahme der Vorderseite von Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter

White & Color Ambiance

Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Leitfaden für LED-Lightstrips

Wie man Lightstrips installiert und einrichtet

Wo sollte ich LED-Lightstrips anbringen?

Kann man smarte Lightstrips zuschneiden?

Wie installiere ich smarte LED-Lightstrips an der Decke?

Was sind smarte RGBWW- und RGBICWW-Lightstrips?

Wie hell sind LED-Lightstrips?

Sind Lightstrips sicher?

LED-Lightstrips für jeden Raum

Smarte Lightstrips verwenden

Verwendung von LED-Lightstrips

Nutze unsere Tipps zur Verwendung von Lightstrips für den Innen- und Außenbereich: Du kannst beispielsweise Deinen Eingangsbereich umrahmen oder sie über die Wohnzimmerdecke ziehen.
LED-Lightstrips für das Wohnzimmer

LED-Lightstrips für Wohnzimmer

Platziere smarte LED-Lightstrips strategisch im gesamten Wohnzimmer und schaffe so eine stimmungsvolle Akzentbeleuchtung.

Du brauchst Ersatzteile für Dein Philips Hue Produkt?

Hast Du beim Umzug ein Stromkabel verloren? Brauchst Du neue Halterungen für Deinen Hue Play Gradient Lightstrip? Finde die Ersatzteile, die Du benötigst, um die Nutzungsdauer Deiner Philips Hue Produkte zu verlängern. 

Informationen zur Garantie erhalten

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

