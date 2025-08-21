Support

Sicherheit zuhause trifft auf smarte Beleuchtung

Kameras, Kontaktsensoren, Türklingeln und smarte Beleuchtung arbeiten zusammen, um Deine Liebsten zu schützen – mit dem Philips Hue System, das Du bereits besitzt.

Ein weißes Hue Security System auf einem Regal neben einer Pflanze

Secure Kameras

Behalte Dein Zuhause immer im Auge. Mit einem gestochen scharfen und klaren 2K- oder 1080p-HD-Livestream, Nachtsicht und einem Lautsprecher für Zwei-Wege-Gespräche und akustische Alarme sind diese Kameras Deine Augen und Ohren, wenn Du nicht da bist.

Eine schwarze Hue Türklingelkamera, die an einer Wand befestigt ist.

Türklingelkamera

Überwache Deine Haustür mit einer smarten Türklingelkamera. Sehen, hören und wissen wer da ist, zu jeder Zeit und von überall aus. Wenn eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich Dein Licht ein und sorgt für mehr Sichtbarkeit.

Hue Kontaktsensor

Kontaktsensoren

Ein rundum sicheres Gefühl! Wenn die Hue Secure Kontaktsensoren aktiviert sind, senden sie einen Alarm – oder lösen sogar Deine Philips Hue Beleuchtung aus – sobald jemand das Fenster, die Tür, den Schrank oder den Safe öffnet. Hue Bridge erforderlich. 

Ein Paar, das sich Sicherheitsvideos auf einem Tablet ansieht

Abonnements

Mit einem Abonnement erhältst Du weitere Sicherheitsfunktionen, wie z.B. Smart Motion Erkennungsbereiche und Zugriff auf bis zu 60 Tage Videoaufzeichnung. Wähle zwischen Basic und Plus, je nach Deinen Bedürfnissen.

Verdächtige Silhouette nähert sich der Hintertür

App-Steuerung

Benachrichtigungen werden direkt auf Dein Smartphone gesendet. Löse mit einem Fingertipp den Licht- oder Tonalarm aus. Mit der Philips Hue App hältst Du die Smart Home Security in Deiner Handfläche.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Hue Smart Home Security

Erhalte eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Deine Privatsphäre ist unsere Priorität. Per Voreinstellung verwendet jede Hue Secure Kamera eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE). Alle Videos, Tonaufnahmen und Bilder werden mit einem Kennwort verschlüsselt, das nur Du hast.

Zwei smarte Philips Hue Lampen, eine Hue Bridge Pro, zwei Hue Kontaktsensoren und eine kabelgebundene Hue Secure Kamera in Weiß.

Starte jetzt mit Smart Home Security

Hol Dir alles, was Du brauchst, um mit einem Starter-Set ein smartes Home Security System einzurichten. Du bekommst alle besten Funktionen zum besten Preis – und sofort ein beruhigendes Gefühl für Dein Zuhause und Deine Brieftasche.

Personalisiere Deine Smart Home Security

Flash Sale -25%
Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Hue

Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Einfache Einrichtung
Smarte Steuerung
Hinzufügen von bis zu 50 Leuchten
Steuerung mit Deiner Stimme

59,99 €

Flash Sale -25%
Secure Kontaktsensor Doppelpack schwarz

Hue

Secure Kontaktsensor Doppelpack schwarz
Kabellose Installation
Automatisiert Deine Beleuchtung
Lange Akkulebensdauer
Montage an Türen und Fenstern

69,99 €

Flash Sale -25%
Secure Kontaktsensor Doppelpack weiß

Hue

Secure Kontaktsensor Doppelpack weiß
Kabellose Installation
Automatisiert Deine Beleuchtung
Lange Akkulebensdauer
Montage an Türen und Fenstern

69,99 €

Bis zu 40% Rabatt
E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 800

Hue White & Color Ambiance

E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 800
Bis zu 806 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

99,99 €

59,99 €

Flash Sale -25%
Verlängerungskabel Outdoor 5m schwarz

Hue

Verlängerungskabel Outdoor 5m schwarz
Verlängerungskabel
Länge von 5 m
Schwarz

19,99 €

Flash Sale -25%
Secure Kamera inkl. Standfuß schwarz, kabelgebunden

Hue

Secure Kamera inkl. Standfuß schwarz, kabelgebunden
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Stecker in die Steckdose stecken
Stativ enthalten

169,99 €

Flash Sale -25%
Secure Sicherungskabel

Hue

Secure Sicherungskabel
Kompatibel mit allen Hue Secure Kameras
Hergestellt aus hochwertigen Materialien
Erschwert unbeabsichtigtes Entfernen
Empfohlen für in einer Höhe von mehr als 2 m angebrachte Kameras

14,99 €

Flash Sale -25%
Lily Outdoor Spot Basis-Set schwarz

Hue White & Color Ambiance

Lily Outdoor Spot Basis-Set schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niederspannungssystem – Basis-Set
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

149,99 €

Shoppe nach Raum

Shoppe nach Raum

Philips Hue bietet Leuchten für jeden Raum, innen und außen. Suche nach Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Bad und mehr, um zu sehen, welche Produkte wir jeweils empfehlen.

Fragen und Antworten zur Home Security

Welche Arten von Secure Kameras gibt es?

Was benötige ich, um die Hue Security Funktionen nutzen zu können?

Welche Philips Hue Produkte funktionieren mit einer Hue Secure Einrichtung?

Kann ich Hue Secure Geräte zu meiner Bluetooth-gesteuerten Philips Hue Einrichtung hinzufügen?

Gibt es eine kostenlose Testversion für die kostenpflichtigen Funktionen des Secure Abonnements?

Du kannst Deine Frage nicht finden?

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

