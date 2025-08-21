Kameras, Kontaktsensoren, Türklingeln und smarte Beleuchtung arbeiten zusammen, um Deine Liebsten zu schützen – mit dem Philips Hue System, das Du bereits besitzt.
Sicherheit zuhause trifft auf smarte Beleuchtung
Secure Kameras
Behalte Dein Zuhause immer im Auge. Mit einem gestochen scharfen und klaren 2K- oder 1080p-HD-Livestream, Nachtsicht und einem Lautsprecher für Zwei-Wege-Gespräche und akustische Alarme sind diese Kameras Deine Augen und Ohren, wenn Du nicht da bist.
Türklingelkamera
Überwache Deine Haustür mit einer smarten Türklingelkamera. Sehen, hören und wissen wer da ist, zu jeder Zeit und von überall aus. Wenn eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich Dein Licht ein und sorgt für mehr Sichtbarkeit.
Kontaktsensoren
Ein rundum sicheres Gefühl! Wenn die Hue Secure Kontaktsensoren aktiviert sind, senden sie einen Alarm – oder lösen sogar Deine Philips Hue Beleuchtung aus – sobald jemand das Fenster, die Tür, den Schrank oder den Safe öffnet. Hue Bridge erforderlich.
Abonnements
Mit einem Abonnement erhältst Du weitere Sicherheitsfunktionen, wie z.B. Smart Motion Erkennungsbereiche und Zugriff auf bis zu 60 Tage Videoaufzeichnung. Wähle zwischen Basic und Plus, je nach Deinen Bedürfnissen.
App-Steuerung
Benachrichtigungen werden direkt auf Dein Smartphone gesendet. Löse mit einem Fingertipp den Licht- oder Tonalarm aus. Mit der Philips Hue App hältst Du die Smart Home Security in Deiner Handfläche.
Starte jetzt mit Smart Home Security
Hol Dir alles, was Du brauchst, um mit einem Starter-Set ein smartes Home Security System einzurichten. Du bekommst alle besten Funktionen zum besten Preis – und sofort ein beruhigendes Gefühl für Dein Zuhause und Deine Brieftasche.
Personalisiere Deine Smart Home Security
Fragen und Antworten zur Home Security
Welche Arten von Secure Kameras gibt es?
Was benötige ich, um die Hue Security Funktionen nutzen zu können?
Welche Philips Hue Produkte funktionieren mit einer Hue Secure Einrichtung?
Kann ich Hue Secure Geräte zu meiner Bluetooth-gesteuerten Philips Hue Einrichtung hinzufügen?
Gibt es eine kostenlose Testversion für die kostenpflichtigen Funktionen des Secure Abonnements?
Du kannst Deine Frage nicht finden?
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.