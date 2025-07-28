Support
Philips Hue Produkt-Sets

Smarte Philips Hue Sets

Ganz gleich, ob Du Deine Sammlung an smarten Lampen erweiterst oder ganz neu startest: Mit diesen sorgfältig zusammengestellten Philips Hue Sets, zu denen auch Sets mit Hue Bridge gehören, kannst Du jeden Bereich in Deinem Zuhause mit smarter Beleuchtung ausstatten.

86 Produkte
Alle Produkte Starter-Sets (18) Lampen (91) Lightstrips (31) Security (32)
Warm bis kaltweiß

Warm bis kaltweiß

(15)

Farbiges Licht

Farbiges Licht

(10)

Gradient

Gradient

(6)

Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Kabellose Secure Kamera Doppelpack

Set: Kabellose Secure Kamera Doppelpack
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung

359,98 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Kabellose Secure Kamera Doppelpack

Set: Kabellose Secure Kamera Doppelpack
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung

359,98 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Multipack: GU10 White Ambiance 6er-Pack

Multipack: GU10 White Ambiance 6er-Pack
±10 Jahre Lebensdauer
Sofortiges kabelloses Dimmen
Kompatibel mit Bluetooth und Hue Bridge
Warm- bis kaltweißes Licht

139,98 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Kabelgebundene Hue Secure Kamera Starter-Set

Kabelgebundene Hue Secure Kamera Starter-Set
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Anschluss an die Steckdose
Inklusive Wandhalterung

449,97 €

Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Gradient Signe Stehleuchte schwarz + Bridge

Set: Gradient Signe Stehleuchte schwarz + Bridge
Weißes und farbiges Licht mit Gradient Technologie
Erzeuge einen einzigartigen Farbverlauf
Steuere per App, Sprache oder Zubehör

389,98 €

311,98 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Play Gradient Lightstrip TV 75" + Bridge

Set: Play Gradient Lightstrip TV 75" + Bridge
Weißes und farbiges Licht
Für optimale TV Surround Beleuchtung
Konzipiert für Fernseher ab 75 Zoll

309,98 €

Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Weisse Kordel Medium + White Ambiance Filament G93 Globe

Set: Weisse Kordel Medium + White Ambiance Filament G93 Globe
Kordel für Filament Lampen
Pendell aus recycelten Materialien
Verstellbare Höhe bis 175 cm
Weiss

104,98 €

89,99 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Play Gradient Lightstrip TV 55" + Bridge

Set: Play Gradient Lightstrip TV 55" + Bridge
Weißes und farbiges Licht
Für optimale TV Surround Beleuchtung
Konzipiert für 55 bis 65 Zoll Fernseher

259,98 €

Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge

Set: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Füge bis zu 50 Lampen hinzu
Steuere per App, Sprache oder Zubehör

159,97 €

127,98 €

Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack

Set: Kabelgebundene Secure Kamera Doppelpack
Ende-zu-Ende Verschlüsselung
1080p HD Video
Anschluss an die Steckdose
Inklusive Wandhalterung

299,98 €

-20%
Nahaufnahme der Vorderseite von Endurance Set: Lightstrip Plus 2M + Dimmschalter + Bridge

Endurance Set: Lightstrip Plus 2M + Dimmschalter + Bridge
Hue Lightstrip Plus 2 m
Personalisierbarer Dimmschalter
Einfache Einrichtung über die App
Zugriff auf alle Funktionen

141,97 €

113,58 €

Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Gradient Ambiance Lightstrip 2m + Bridge

Set: Gradient Ambiance Lightstrip 2m + Bridge
Weißes und farbiges Licht
Steuere per App, Sprache oder Zubehör
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten

219,98 €

175,98 €

1-12 von 86

Leitfaden für smarte Produkt-Sets

Gibt es Philips Hue Sets mit einer Bridge?

Welche Artikel sind in einem Produkt-Set enthalten?

Erfahre mehr über smarte Philips Hue Produkt-Sets

Was ist smarte Beleuchtung?

In diesem praktischen Leitfaden erfährst Du, was smarte Beleuchtung ist, wie sie funktioniert und vieles mehr.
Farbfähige LED-Lampen in Hue Produkt-Sets

5 Tipps für den Einsatz von farbfähigen Lampen

Erfahre, wie Du mit farbfähigen Lampen jeden Raum in Deinem Zuhause bereichern kannst.

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay