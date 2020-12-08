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Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden, wenn Sie bestimmte Websites besuchen. Wir bei Signify verwenden unter Umständen ähnliche Methoden, wie Pixel, Web-Beacons usw. Aus Gründen der Konsistenz werden alle diese Methoden gemeinsam als "Cookies" bezeichnet.
Warum werden diese Cookies verwendet?
Es gibt verschiedene Gründe für den Einsatz von Cookies. Beispielsweise kann mithilfe von Cookies angezeigt werden, dass Sie unsere Website bereits vorher besucht haben, und es kann ermittelt werden, welche Teile der Site möglicherweise am interessantesten für Sie sind. Cookies können darüber hinaus Ihr Online-Erlebnis verbessern, indem Ihre Einstellungen während Ihres Besuchs auf unserer Website gespeichert werden.
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