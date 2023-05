Smarte Beleuchtung und Smart Home Security

Entdecke die neue Philips Hue Lightguide-Lampe

Mit ihrer glänzenden Oberfläche und dem außergewöhnlichen Leuchtstab hebt sich die neue Lightguide-Lampe in Ellipsenform von anderen Lampen ab. Die dazu passenden Kordelhalterungen sind in schwarz und exklusiv im Shop in weiß erhältlich.