Eine Frau steht in einem Wohnzimmer, das mit Leuchten und Lampen von Philips Hue beleuchtet ist.

Erlebe Dein Zuhause neu

Unendliche Möglichkeiten. Mit nur einem Fingertipp.

Entdecke smarte Beleuchtung von Philips Hue

Alles, was Du wissen musst, findest Du hier!

Ein Sofa und ein Kaffeetisch stehen in einem Raum, dessen Wände mit farbenfroher Akzentbeleuchtung angestrahlt sind.

Die Grundlagen

Ein Blick über die Schulter von einer Person, die ihr Licht mit der Hue App einstellt

Wie es funktioniert

Ein in neutralen Farben dekoriertes und mit weißem Licht beleuchtetes Wohnzimmer.

Funktionen

Zwei Personen sitzen auf einem Sofa mit einer bunten Lampe über ihnen, während eine weitere Person an einem Tisch im Hintergrund sitzt.

Einstieg

Eine Nahaufnahme eines Amazon-Gerätes mit einem Hue Licht im Hintergrund.

Kompatibel mit Hue

Das richtige Licht für jeden Moment

Eine Frau liest ein Buch auf einer Couch; hinter ihr befinden sich Hue Lampen.

Stimmung erzeugen

Entdecke stimmungsvolle Beleuchtung
Eine Hue Secure Kamera und eine Hue Lampe auf einem Möbelstück aus Holz.

Fühle Dich sicherer

Erkunde Sicherheitsbeleuchtung
Eine Frau isst an einem Tisch, während über ihr Hue Lichter und hinter ihr ein Lightstrip leuchten.

Fühle Dich ausgeruhter

Erfahre mehr über Beleuchtung zum Wohlfühlen
Eine Frau spielt Videospiele und Du kannst die immersive Beleuchtung an der Wand hinter dem Fernseher sehen.

Tauche ein

Surround-Beleuchtung entdecken

Smarte Beleuchtung leicht gemacht!

Eine Nahaufnahme von einer Person, die ihr Licht mit der Hue App einstellt

Einfache Steuerung

Steuere Deine Beleuchtung auf Deine Weise, ob über die Hue App oder mit Sprachbefehlen.
Eine Hand hält eine Fernbedienung, um das Licht zu dimmen.

Sanftes Dimmen

Passe die Helligkeit Deiner Beleuchtung stufenweise und flackerfrei an, um die perfekte Stimmung zu erzeugen.
Ein naher Blick auf eine Person, die ihre Hue App verwendet, um die Hue Bridge Pro einzustellen.

Schnelle Einrichtung

Wir haben die Installation so einfach gestaltet, dass Du Deine Beleuchtung im Handumdrehen benutzen kannst.

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

