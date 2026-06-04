Du kannst unsere Apps für smarte Beleuchtung kostenlos heruntergeladen. Sie sind einfach zu bedienen und bieten alle Funktionen, die Du an Deinem Philips Hue System schätzt.
Lampen mit dem Telefon steuern
Offizielle Philips Hue Apps
Hue App
Steuere alle Deine Philips Hue Lampen mit der Hue Bridge oder per Bluetooth. Mit der zentralen App für das Philips Hue System kannst Du Deine Lampen ein- und ausschalten, automatische Funktionen und Timer erstellen, Deine Lampen mit Deinem Fernseher und Deiner Musik synchronisieren, Dein Smart Home Security System steuern und Dein Bluetooth-System mit einer Hue Bridge erweitern.
Hue Sync Desktop App
Die Hue Sync Desktop App wurde speziell für Computer entwickelt. Diese bei Gamern beliebte App koppelt Deine farbfähigen Philips Hue Lampen mit dem Spielgeschehen auf Deinem Computerbildschirm.
Hue Sync kann nur auf dem Computer heruntergeladen werden
Hue Sync TV App
Synchronisiere die Lichter in Deinem Heimkino mit allem, was auf Deinem TV-Bildschirm passiert, mit der Hue Sync TV App – ganz egal, was Du Dir ansiehst. Verfügbar für Fernseher von Samsung der Jahrgänge 2022 und neuer.¹
1. Verfügbar für QLED-Fernseher von Samsung der Serie Q60 oder höher aus dem Jahr 2022 und neuer (Unterstützung für Q700 folgt in Kürze). Wenn Dein Fernseher die Philips Hue Sync TV App unterstützt, wird sie bei der Suche in den Apps angezeigt. Du kannst aber auch in den Produktspezifikationen Deines TV-Modells auf www.samsung.com danach suchen.