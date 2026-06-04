1. Verfügbar für QLED-Fernseher von Samsung der Serie Q60 oder höher aus dem Jahr 2022 und neuer (Unterstützung für Q700 folgt in Kürze). Wenn Dein Fernseher die Philips Hue Sync TV App unterstützt, wird sie bei der Suche in den Apps angezeigt. Du kannst aber auch in den Produktspezifikationen Deines TV-Modells auf www.samsung.com danach suchen.