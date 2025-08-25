Mit diesem smarten Beleuchtungs-System kannst Du Deine Beleuchtung automatisieren, Bewegungsmelder und Schalter verwenden und Deine Beleuchtung von überall aus über die App steuern.

Was Du brauchst

- Philips Hue Bridge oder Hue Bridge Pro

- Eine Philips Hue Lampe oder Leuchte

- Hue App

- Hue MotionAware™

- Philips Hue Dimmschalter (optional)