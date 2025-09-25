Support
Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.

Version

Produkt-Highlights

  • Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
  • MotionAwareTM Technologie
  • Aktiviert Hue Sync-Surround-Beleuchtung und Sicherheitsintegration
  • Compatible with Apple Home, Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
  • Advanced encryption with Zigbee Trust Center
Hue Bridge oder Hue Bridge Pro?

Unser Direktvergleich zeigt Dir, welche smarte Lichtsteuerung für Dein Zuhause Deinen Wünschen gerecht wird.

Hue Bridge

Hue Bridge Pro

Größe des smarten Lichtsystems

Mittelgroßes System
Großes System

Max. Anzahl der Lampen oder Leuchten pro Hue Bridge

50
150+

Max. Anzahl der Steuerungen pro Hue Bridge

12
50+

Speicherkapazität und Geschwindigkeit der Lichtszenen

Hohe Kapazität, schnelle Reaktion
Sehr hohe Kapazität – 3-fache Kapazität Ultraschnell – 5x schneller als die Hue Bridge

MotionAware™ Nutze Lampen als Bewegungsmelder

Erstelle Automatisierungen

Internetverbindung

Über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbunden
Über Ethernet-Kabel oder WLAN mit dem Router verbunden

Platzierung

In der Nähe des Routers
An einem beliebigen Ort im Haus

Schutz durch das zigbee-Sicherheitssystem

AES-128 Bit-Verschlüsselung pro Gerät
Erweiterte AES-128-Bit-Verschlüsselung des gesamten Systems mithilfe des zigbee Trust Centers

Nutze das volle Potenzial eines smarten Lichtsystems

Mit der Hue Bridge erlebst Du smarte Beleuchtung wie noch nie zuvor.​

Die neue Hue Bridge Pro und die Philips Hue Bridge – die smarte Lichtsteuerung für Dein Zuhause.

All-in-One-Kontrolle

Unsere modernsten und beliebtesten Funktionen stehen Dir mit der Hue Bridge direkt in der Philips Hue App zur Verfügung.

Ein Paar genießt einen Film in einem Raum, der von smarter TV-Surround-Beleuchtung in leuchtendem Rot, Orange und Gelb durchflutet wird.

Lichtsynchronisation

Synchronisiere mit Hue Sync Deine Lampen mit Deinem Fernseher, Deiner Musik und Deinen Games.
Eine Hue Wired Secure Kamera überwacht einen mit smarter Beleuchtung hell erleuchteten Außenbereich.

Smart Home Security

Richte ein Hue Secure System mit Kameras und Sensoren ein, die reibungslos mit Deiner Beleuchtung zusammenarbeiten.
Eine Terrasse im Garten, stimmungsvoll beleuchtet mit smarten Philips Hue Außenlampen in warmweißem und pinkem Licht

Außenbeleuchtung

Erweitere Dein smartes Lichtsystem und Dein Sicherheitssystem in Deinen Außenbereich.
Der smarte Hue Play Wallwasher taucht eine Wand in einem Wohnzimmer in ein Licht aus Pink- und Lilatönen.

Steuere Dein gesamtes Zuhause von überall aus

Mit der Hue Bridge und der Hue Bridge Pro kannst Du über die Hue App von überall aus auf Dein Smart-Home-System zugreifen. Steuere Deine Beleuchtung, erhalte Sicherheitsbenachrichtigungen – oder richte Dein System einfach so ein, dass sich Deine Beleuchtung automatisch nach einem Zeitplan ein- und ausschaltet.

Eine Person betritt einen Raum mit einem Hue MotionAware Bewegungsbereich für die Bewegungserkennung.

Hue MotionAware™

Mit dieser fantastischen neue Funktion, die exklusiv mit der Hue Bridge Pro verfügbar ist, kann Dein Beleuchtungssystem intuitiv auf Deine Bewegungen Zuhause reagieren. Mit 3 oder 4 Lampen in demselben Zimmer kannst Du einen Bewegungsbereich schaffen, der Deine Anwesenheit erkennt und alle zugewiesenen Lampen einschaltet. Kein separater Bewegungsmelder erforderlich!

Der Hue Chip Pro im Inneren der neuen Hue Bridge Pro steht für geballte Rechenleistung, dargestellt durch pulsierende Energie in Blau und Pink.

Mehr Kapazität, schnellerer Prozessor

Im Vergleich zur Hue Bridge bietet die Hue Bridge Pro mit dem neuen Hue Chip Pro die 3-fache Kapazität, Unterstützung für mehr als 150 Lampen oder Leuchten und 50 Zubehörteile, 500 Szenen und 5 Mal schnellere Reaktionszeiten.

Die Hue Bridge Pro – die smarte Lichtsteuerung für Dein Zuhause – in Schwarz auf einem Tisch platziert, ergänzt durch das Symbol eines Vorhängeschlosses als Hinweis auf die Zigbee-Sicherheit.

Sicherheit mit zigbee

Deine Privatsphäre hat für uns Priorität. zigbee und Philips Hue verhindern unbefugten Zugriff auf Dein smartes Lichtsystem.

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Schwarz

  • Material

    Synthetik

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromversorgung

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Hue Bridge

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

Fragen und Antworten

Wozu dient die Philips Hue Bridge?

Kann ich die Hue Bridge Pro mit allen meinen Philips Hue Lampen und Zubehör verwenden?

Kann ich die Hue Bridge Pro mit WLAN anstelle eines Ethernet-Kabels verwenden?.

Was ist der Unterschied zwischen Hue Bridge Pro und Hue Bridge?

Hue Support

Brauchst Du Hilfe?

Der Kundenservice ist rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche erreichbar.

Zum Support

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

