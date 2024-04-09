Die Niedervolt Kollektion von Philips Hue wurde speziell für den Außenbereich entwickelt. Anstatt direkt an das heimische Stromnetz angeschlossen zu werden (auch Netzspannung genannt), kannst Du Niedervoltbeleuchtung einfach an einen herkömmlichen Netzstecker anschließen. Die Netzspannung beträgt in Nordamerika 120 V und in den meisten anderen Teilen der Welt 230 V. Bei der Niedervoltbeleuchtung wird diese Spannung durch einen Transformator reduziert.

Der Transformator der Philips Hue Niedervolt Kollektion befindet sich im Philips Hue Netzteil, das in der EU in zwei Varianten erhältlich ist: 100 W und 40 W.