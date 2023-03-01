Google Home Sprachbefehle für Philips Hue

Google Home Sprachbefehle für Philips Hue

Nutze Google Assistant, um Deine Philips Hue Lampen mit Dutzenden Sprachbefehlen zu steuern.

Die 10 besten Google Home Sprachbefehle für Philips Hue

  • Schalte alle Lampen ein.
  • Schalte alle Lampen aus.
  • Welche Lampen sind im Wohnzimmer eingeschaltet?
  • Welche Lampen sind in der Küche eingeschaltet?
  • Dimme das Licht im Flur.
  • Starte Natürliches Einschlafen.
  • Weck meine Lampen auf.
  • Aktiviere Entspannen in der Relax-Ecke.
  • Aktiviere Lesen im Arbeitszimmer.
Philips Hue arbeitet mit OK Google für die Sprachsteuerung Deiner Lampen zusammen. Sag einfach „OK Google“ und ersetze diese Beispiele durch Deine ganz persönlichen Licht- und Raumeinstellungen.

Grundlegende Google Home Sprachbefehle

  • Schalte die Hue Lampen ein.
  • Welche Lampen sind in der Küche eingeschaltet?
  • Dimme das Licht im Flur.
  • Stelle das Licht in der Küche um 20 % heller.
  • Stelle das Licht im Wohnzimmer heller.
  • Schalte die Schreibtischlampe aus.

Farbbefehle für Google Home

  • Stelle das Licht im Wohnzimmer auf Blau.
  • Stelle die Lampen im Flur auf Gold.
  • Stelle das Licht auf Grün.
  • Stelle die Lampen im Wohnzimmer auf Lila.
  • Stelle meine Nachttischlampe auf Rosa.
  • Stelle die Küche auf helles Orange.

Du kannst Dutzende weitere Farbbezeichnungen verwenden, zum Beispiel karminrot, lachsfarben, orange, gelb, grün, türkis, cyan, himmelblau, blau, violett, rosa und lavendelfarben.

Befehle für Lichtszenen

  • Aktiviere Energie tanken in der Küche.
  • Aktiviere Morgendämmerung am Meer im Wohnzimmer.
  • Aktiviere Sonnenuntergang Savanne im Arbeitszimmer.
  • Aktiviere Herbstgold in der Leseecke.
  • Aktiviere Blaue Lagune im Schlafzimmer.

Befehle für Schlafen gehen und natürlich Aufwachen

  • Starte Natürliches Aufwachen.
  • Wecke mich um 7 Uhr. Dieser Befehl stellt einen Alarm am Morgen ein, bei dem die Beleuchtung 30 Minuten vorher allmählich heller wird.
  • Wecke mich werktags um 7 Uhr.
  • Schalte natürliches Aufwachen aus.
  • Natürliches Einschlafen starten.
  • Weck meine Lampen auf.
  • Natürliches Aufwachen im Kinderzimmer starten.
  • Natürliches Einschlafen im Kinderzimmer starten.

Die Funktionen Schlafen gehen und Natürlich Aufwachen orientieren sich an Deinem Schlafrhythmus. Bitte Google einfach, Deinen ganz persönlichen Sonnenaufgang oder -untergang einzustellen. Natürlich Aufwachen mit Synchronisierung des Weckers wird auf mobilen Geräten derzeit noch nicht unterstützt.

Sprachbefehle für die Hue Sync Box

  • Hue Sync Box einschalten.
  • Starte die Lichtsynchronisierung.
  • Stelle die Hue Sync Box auf HDMI 1.
  • Stelle die Hue Sync Box auf Video.
  • Stelle die Hue Sync Box auf extrem.
  • Stelle die Hue Sync Box heller.

Sprachbefehle für Philips Hue + Spotify

  • Starte die Synchronisierung von Musik.
  • Musiksynchronisierung stoppen.
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay