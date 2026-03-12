Behalte Dein Zuhause von überall aus im Blick - mit zwei kabelgebundenen Secure Kameras, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden können. Nutze den 1080p-HD-Livestream, schalte das Licht ein oder lass Dir eine Benachrichtigung an Dein Smartphone senden, wenn eine Bewegung erkannt wird. Du kannst sogar mit einem Fingertipp in der Hue App einen Tonalarm auslösen.

Ende-zu-Ende Verschlüsselung

1080p HD Video

Anschluss an die Steckdose

Inklusive Wandhalterung