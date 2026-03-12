Play Lightbar in weiß (Doppelpack) + Play Lightbar Erweiterung + Bridge Pro
Der Preis des Pakets beträgt 287,97 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 319,97 €
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Über Play Lightbar in weiß (Doppelpack) + Play Lightbar Erweiterung + Bridge Pro
Tauche Deine Wände in Licht in jeder beliebigen Farbe mit 2 Hue Play Lightbars und einer Erweiterung in weiß sowie einer Hue Bridge Pro. Einfach perfekt für immersives Entertainment und dynamisches Umgebungslicht
- Weißes und farbiges Licht
- Tauche Deine Wand in Licht
- Gleichmäßige Farbübergänge
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514875999
Produktinformationen
- Hue White & Color Ambiance Play Lightbar Doppelpack
- 1
- Hue White & Color Ambiance Philips Hue Play Lightbar Erweiterung
- 1
- Hue Bridge Pro
- 1