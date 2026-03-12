Tauche Deine Wände in Licht in jeder beliebigen Farbe mit 2 Hue Play Lightbars und einer Erweiterung in weiß sowie einer Hue Bridge Pro. Einfach perfekt für immersives Entertainment und dynamisches Umgebungslicht

Weißes und farbiges Licht

Tauche Deine Wand in Licht

Gleichmäßige Farbübergänge

Einfache Einrichtung mit Bridge Pro

Steuerung über App, Sprache oder Zubehör