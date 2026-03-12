Erhalte einstellbares, warm- bis kaltweißes Licht mit 4 GU10 White Ambiance Lampen und der Hue Bridge Pro. Stelle den perfekten Weißton des Lichts ein und steuere alles mit der Hue App oder Deiner Stimme.

Warm- bis kaltweißes Licht

Einfache Einrichtung mit Bridge Pro

150+ Lampen und Zubehör

Steuerung über App, Sprache oder Zubehör

400 Lumen