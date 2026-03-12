4 GU10 White Ambiance Lampen + Bridge Pro

Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von 4 GU10 White Ambiance Lampen + Bridge Pro
Vorrätig
  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Über 4 GU10 White Ambiance Lampen + Bridge Pro

Erhalte einstellbares, warm- bis kaltweißes Licht mit 4 GU10 White Ambiance Lampen und der Hue Bridge Pro. Stelle den perfekten Weißton des Lichts ein und steuere alles mit der Hue App oder Deiner Stimme.

  • Warm- bis kaltweißes Licht
  • Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
  • 150+ Lampen und Zubehör
  • Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
  • 400 Lumen

Angesagte Produkte

Erstelle Dein Set
GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)

GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)

Warmweißes bis kaltweißes Licht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
energy.link.label

49,99 €

Erstelle Dein Set
A67 – Smarte Lampe E27 – 1600

A67 – Smarte Lampe E27 – 1600

Bis zu 1.600 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Chromasync™ Präzisionsfarben
energy.link.label

79,99 €

Tap Dial Schalter weiß

Tap Dial Schalter weiß

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

49,99 €

Erstelle Dein Set
Bridge Pro

Bridge Pro

Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
Ermöglicht Hue Sync, MotionAware™
Ermöglicht die Steuerung des gesamten Hauses
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

99,99 €

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay