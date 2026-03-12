4 GU10 White Ambiance Lampen + Bridge Pro
Der Preis des Pakets beträgt 169,97 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 199,97 €
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Über 4 GU10 White Ambiance Lampen + Bridge Pro
Erhalte einstellbares, warm- bis kaltweißes Licht mit 4 GU10 White Ambiance Lampen und der Hue Bridge Pro. Stelle den perfekten Weißton des Lichts ein und steuere alles mit der Hue App oder Deiner Stimme.
- Warm- bis kaltweißes Licht
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- 150+ Lampen und Zubehör
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
- 400 Lumen
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514875876
Produktinformationen
- Hue White Ambiance GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
- 2
- Hue Bridge Pro
- 1
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Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
Ermöglicht Hue Sync, MotionAware™
Ermöglicht die Steuerung des gesamten Hauses
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