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Iris Tischleuchte + Bridge Pro
Erhelle Deinen Raum mit der Hue Iris Tischleuchte und der Bridge Pro. Genieße Millionen von Farben, eine smarte Steuerung für personalisierbare Beleuchtung und ein wunderschönes Ambiente.
Aktueller Preis ist 209,98 €
- Kostenloser Versand ab 60€
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
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Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Tauche Deine Wand in Licht
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- KI-gestützte Bridge Pro Funktionen
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set
1 x Hue White & Color Ambiance Iris Tischleuchte weiß
Die stilvolle Philips Hue Iris Leuchte in weiß schafft Atmosphäre in jedem Raum. Sie erzeugt ein Licht, dass Wände in Farbe taucht und mit einem raffinierten, einzigartigen Lichteffekt eine sanfte Hintergrundbeleuchtung erzeugt. Sämtliche intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.Iris Tischleuchte weiß
1 x Hue Bridge Pro
Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.Bridge Pro
Technische Daten
Produktinformationen
Produktinformationen
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