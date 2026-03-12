Set: Gradient Ambiance Lightstrip 2m + Gradient Ambiance Lightstrip Erweiterung 1m
Aktueller Preis ist 224,98 €
Aktueller Preis ist 224,98 €
Vorrätig
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Über Set: Gradient Ambiance Lightstrip 2m + Gradient Ambiance Lightstrip Erweiterung 1m
Erlebe mehr mit dem Bundle aus dem Philips Hue Gradient Ambiance Lightstrip in 2 Meter + 1 Meter Verlängerung! Der Hue Gradient Lighstrip mischt gleichzeitg verschiedene Lichtfarben, ist flexibel einsetzbar und erweiterbar auf bis zu 10m.
- Weißes und farbiges Licht
- Steuere per App, Sprache oder Zubehör
- Einzigartiger Farbverlauf in mehreren Farben
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514870895
Produktinformationen
- Hue White & Color Ambiance Philips Hue Gradient Lightstrip Verlängerung, 1 Meter
- 1
- Hue White & Color Ambiance Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter
- 1