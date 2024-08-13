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Nahaufnahme der Vorderseite von Gradient Signe Tischleuchte in weiß + Bridge Pro

Neu

Gradient Signe Tischleuchte in weiß + Bridge Pro

Erhalte einen modernen Stil und smarten Lichtverlauf mit der Hue Gradient Signe Tischleuchte in weiß und einer Bridge Pro. Eine dynamische, farbenfrohe Lichtmischung für Schreibtische, Regale und Nachttische.

  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Produkt-Highlights

  • Weißes und farbiges Licht
  • Tauche Deine Wand in Licht
  • Gleichmäßige Farbübergänge
  • Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
  • Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
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In diesem Set

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Gradient Signe Tischleuchte weiß

1 x Hue White & Color Ambiance Gradient Signe Tischleuchte weiß

Die Philips Hue Gradient Signe Tischleuchte fügt sich dank ihres stilvollen, weißen Designs nahtlos in Deine Wohnkultur ein. Mit einer Kombination aus mehreren Farben erzeugt sie einen einzigartigen Farbverlauf an Deinen Wänden.

Gradient Signe Tischleuchte weiß
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.

Bridge Pro

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