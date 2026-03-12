Verwandele Dein Entertainment in ein vollständig immersives Licht-Synchronisationserlebnis mit einer Hue Play HDMI Sync Box 8K, zwei Play Lightbars und einem Gradient Lightstrip 2 Meter. Erlebe Deine Spiele, Filme und Musik auf eine ganz neue Art und Weise!

Synchronisiere Deine Lampen mit TV-Inhalten bei 8K 60Hz und 4K 120Hz

HDMI 2.1 zertifiziert

1:1-Farbsynchronisation mit dem Bildschirminhalt

Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen