Verwandele Dein Entertainment in ein vollständig immersives Licht-Synchronisationserlebnis mit einer Hue Play HDMI Sync Box 8K und zwei Play Lightbars. Erlebe Deine Spiele, Filme und Musik auf eine ganz neue Art und Weise!

Synchronisiere Deine Lampen mit TV-Inhalten bei 8K 60Hz und 4K 120Hz

HDMI 2.1 zertifiziert

1:1-Farbsynchronisation mit dem Bildschirminhalt

Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen