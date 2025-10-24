Smart Button
Dieser kleine Smart Button hat eine große Wirkung. Steuere Deine Lampen mit einem einfachen Klick. Drücke und halte den Button, um sie zu dimmen oder heller zu stellen. Noch besser: Deine Lampen stellen sich automatisch anhand der Tageszeit auf die von uns empfohlene Farbe und Helligkeit.
Aktueller Preis ist 21,99 €
Produkt-Highlights
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- Steuere die Lampen mit einem Klick
- Stelle Dein Licht nach Tageszeit ein
- Benutzerdefinierte Funktionalität
- Flexible, kabellose Anbringung
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Silikon
Synthetik