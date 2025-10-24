Sale
A60 - Smarte Lampe E27 - 800
Mit dieser smarten E27 LED-Lampe erhältst Du ein weiches Weißlicht und sofortiges Dimmen. Diese für die meisten Standardleuchten geeignete Lampe schafft eine smarte Beleuchtung überall in Deinem Zuhause.
Aktueller Preis ist 11,19 €, ursprünglicher Preis ist 15,99 €
Produkt-Highlights
- White
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Bis zu 806 Lumen*
- Warmweißes Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
61x110