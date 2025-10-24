Sale
A60 - Smarte Lampe E27 - 800 (Doppelpack)
Warmes bis kühles Weißlicht in Deinem Heim mit zwei intelligenten E27-Lampen. Kühles Licht macht Dich morgens wach, und wärmere Töne bringen Dich am Abend zur Ruhe. Die Verbindung zur Hue Bridge ermöglicht die vollständige intelligente Beleuchtungssteuerung und alle Funktionen.
Aktueller Preis ist 41,99 €, ursprünglicher Preis ist 59,95 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- Bis zu 800 Lumen*
- 2 x E27-Lampe
- Warmweißes bis kühlweißes Licht
- Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
62x110