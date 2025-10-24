Mit einer Philips Hue White Ambiance Deckenleuchte Adore erhältst Du drei Lichtpunkte, um Licht in Dein Zimmer zu bringen. Die integrierten Lichtszenen erleichtern Dir das Auftanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Weitere smarte Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.