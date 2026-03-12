Traditioneller Stil trifft auf moderne smarte Beleuchtungsmerkmale – mit der Philips Hue Kerzenlampe mit einstellbaren Weißtönen. Genieße das warme bis kühle Weißlicht, um das perfekte Ambiente zu kreieren und Deine Wohnkultur zu ergänzen. Mit dem ultra-niedrigen Dimmen kannst Du die Lampe auf nur 0,2 % ihrer vollen Helligkeit dimmen, um ein superdezentes Leuchten zu erreichen. Die neueste Generation dieser eleganten doppellagigen Design-Lampe bietet neue und verbesserte Funktionen, darunter ein Vollspektrum-Tageslicht, welches das Gefühl natürlichen Tageslichts in Dein Zuhause bringt. Entspanne Dich bei den warmen Farben eines Sunsets im Sommer oder werde aktiv beim klaren Weiß eines Winterhimmels. Der Lampe ist jetzt 40 % effizienter als ihre Vorgängergeneration, während die Matter-Kompatibilität eine nahtlose Verbindung mit anderen Smart-Home-Geräten ermöglicht. Schalte mit einer Hue Bridge noch mehr Funktionen frei.

Dimmbar auf 0.2 % Helligkeit

App- und Sprachsteuerung