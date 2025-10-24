Einzelpack A60 B22 Standard-Glühfaden
Diese smarte A60-Lampe ist eine Vintage-Lampe mit modernen Funktionen. Die LED-Lampe verfügt über eine klassische Form, einen spiralförmigen Glühdraht, dimmbares warm- bis kaltweißes Licht und einen B22-Sockel.
Produkt-Highlights
- White Ambiance Filament Lampe
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Warmweiß bis kaltweiß
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
60x114