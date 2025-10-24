Der bündig montierbare Philips Hue White Ambiance Spot Milliskin in Weiß fügt sich nahtlos in die Umgebung ein. Er erzeugt ein warmes bis kühles weißes Licht. Steuere die Leuchte sofort über Bluetooth oder den enthaltenen Hue Dimmschalter. Weitere smarte Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.