Pillar Doppelspot
Mit den Philips Hue White Ambiance Deckenspots in Deinem Philips Hue Lampensystem kannst Du natürliches weißes Licht genießen, das Dir beim Aufwachen, Beleben, Konzentrieren, Lesen oder Entspannen hilft. Ein qualitativ hochwertiger Spot, der für Langlebigkeit und Detailgenauigkeit steht
Aktueller Preis ist 104,30 €, ursprünglicher Preis ist 149,00 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Inklusive Dimmschalter
- GU10
- Schwarz
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Metall