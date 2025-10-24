Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance Struana Deckenleuchte

Struana Deckenleuchte

Mit der Philips Hue Struana Deckenleuchte setzt Du Dein Badezimmer bestens in Szene. Je nach Situation hilft sie Dir beim Energie tanken, Konzentrieren, Lesen oder Entspannen. Zudem ist sie mit Schutzklasse IP44 bestens für feuchte Umgebungen geeignet.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Inklusive Dimmschalter
  • Integrierte LED
  • White
  • Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Synthetik

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay