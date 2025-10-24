A60 - Smarte Lampe E27 - 800 (Doppelpack)
Mit dieser für die meisten Leuchten geeigneten, smarten E27 LED-Lampe bringst Du smarte Beleuchtung in Dein Zuhause. Schaffe mit Millionen Weiß- und Farbtönen in Sekundenschnelle ein stimmungsvolles Licht.
Aktueller Preis ist 109,99 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Bis zu 800 Lumen*
- Weißes und farbiges Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
60x110