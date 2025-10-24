Argenta Viererspot weiß
Setze Dein Zuhause mit Hue Argenta in Szene. Der Spot verfügt über alle Weißtöne und mehr als 16 Millionen Farben. Er passt hervorragend in Dein Wohnzimmer oder Dein Schlafzimmer. Per Bluetooth kannst Du das Licht direkt in einem Raum steuern. Oder schließe eine Hue Bridge an, um alle verfügbaren smarten Beleuchtungsfunktionen zu nutzen.
Aktueller Preis ist 299,99 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall