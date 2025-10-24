Setze mit Hue Centura zu jeder Gelegenheit einen perfekten Lichtakzent. Sie eignet sich hervorragend als Ambiente- oder Akzentbeleuchtung in Deinem Wohnzimmer oder Deinem Schlafzimmer. Per Bluetooth kannst Du in einem Raum direkt Lichtszenen einstellen. Oder schließe eine Hue Bridge an, um alle verfügbaren smarten Lichtfunktionen zu nutzen.