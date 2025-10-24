Flourish Pendelleuchte
Erzeuge mit der Flourish Pendelleuchte ein intensives Licht für jeden Anlass, ob in warmem oder kühlem Weiß oder in Farbe. Verwende sie als Einzelleuchte oder über die Hue Bridge in Deinem smarten Lichtsystem.
Aktueller Preis ist 379,99 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Glas