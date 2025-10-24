Schaffe mit Hue Fugato die perfekte Atmosphäre. Der Spot eignet sich hervorragend als Ambiente- oder Akzentbeleuchtung in Deinem Wohnzimmer oder Deinem Schlafzimmer. Per Bluetooth kannst Du das Licht in einem Raum direkt steuern. Oder schließe eine Hue Bridge an, um alle verfügbaren smarten Beleuchtungsfunktionen zu nutzen.