Erzeuge gemütliche Stimmung oder bunte Party-Beleuchtung auf Deiner Terrasse, Veranda oder einem anderen Außenbereich mit brillanten Farben, egal ob Du einen Farbverlauf oder animierte Licht-Effekte erzeugen möchtest. Mit dieser Erweiterung kannst Du zwei Lichterketten über den mitgelieferten T-Verbinder an Dein vorhandenes Niedervoltsystem anschließen. Globe Lichterketten können nicht am Ende verlängert werden. Anschluss erfolgt über ein T-Stück am Niedervoltsystem.

21 m mit 30 Lampen

Helle austauschbare Lampen mit 50 Lumen

Vollspektrum-Licht (1000–20.000 K)

Musiksynchronisation und dynamische Effekte

Enthält Stecker zur Verlängerung