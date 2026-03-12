Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 21 m Erweiterung

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 21 m Erweiterung
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Über Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 21 m Erweiterung

Erzeuge gemütliche Stimmung oder bunte Party-Beleuchtung auf Deiner Terrasse, Veranda oder einem anderen Außenbereich mit brillanten Farben, egal ob Du einen Farbverlauf oder animierte Licht-Effekte erzeugen möchtest. Mit dieser Erweiterung kannst Du zwei Lichterketten über den mitgelieferten T-Verbinder an Dein vorhandenes Niedervoltsystem anschließen. Globe Lichterketten können nicht am Ende verlängert werden. Anschluss erfolgt über ein T-Stück am Niedervoltsystem.

  • 21 m mit 30 Lampen
  • Helle austauschbare Lampen mit 50 Lumen
  • Vollspektrum-Licht (1000–20.000 K)
  • Musiksynchronisation und dynamische Effekte
  • Enthält Stecker zur Verlängerung

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Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 21 m

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21 m lange Lichterkette
30 Lightguide Lampen
Weiß und Farbverlauf
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299,99 €

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

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7 m lange Lichterkette
10 Lightguide Lampen
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Inspiration für Beleuchtung

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