Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Hue Signe Tischleuchte

Sale

Hue Signe Tischleuchte

Erzeuge mit dieser schlanken Tischlampe farbige Akzente an der Wand oder eine stimmungsvolle Atmosphäre im ganzen Raum. Du hast die Wahl zwischen jedem beliebigen Weißton und 16 Millionen Farben. Verwende sie als Einzelleuchte oder über die Hue Bridge in Deinem smarten Lichtsystem.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • Integrierte LED
  • Bluetooth-Steuerung per App
  • Steuerung mit App oder Sprache*
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Aluminium

  • Material

    Aluminium

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay