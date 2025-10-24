Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Starter-Kit, GU10

Starter-Kit, GU10

Gebe mit dem Philips Hue White and Color Ambiance Starter-Kit jedem Raum eine eigene Farbe. Dieses Kit enthält drei intelligente GU10-Farblampen, die Hue Bridge und einen Dimmschalter. Steuere Deine Beleuchtung, und entdecke unbegrenzte intelligente Möglichkeiten.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White & Color Ambiance
  • 3 x GU10-Lampe
  • Weißes und farbiges Licht
  • Inklusive Dimmschalter
  • Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Lampenabmessungen

  • Maße (BxHxT)

    50x71

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Packmaße und Gewicht

Stromverbrauch

Service

Technische Daten

Hue Bridge

Die Lampe

Der Schalter

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay