E27 Wireless Dimming Kit
Lege los mit dem Philips Hue Wireless Dimming Kit und genieße kabelloses und stufenloses Dimmen. Dies funktioniert sofort. Steuere Deine Leuchte mit dem integrierten Dimmschalter, oder schließe alle Geräte an eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Funktionen zu nutzen.
Produkt-Highlights
- White
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- 1 x E27-Lampe
- Warmweißes Licht
- Dimmbar
- Inklusive Dimmschalter
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
62x110