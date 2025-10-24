Fuzo Outdoor einstrahlige Wandleuchte schwarz
Verwende Philips Hue jetzt auch in Deinem Außenbereich. Verbinde die Wandleuchte Fuzo mit Deiner vorhandenen Hue Bridge, damit Du alle Funktionen nutzen kannst, wie die Steuerung von unterwegs, das Einstellen von Zeitplänen und die Erzeugung einer beliebigen Atmosphäre. Die Hue Bridge ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Aktueller Preis ist 84,99 €
Produkt-Highlights
- White
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- Integrierte LED
- Warmweißes Licht (2700K)
- netzstrombetrieben
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Metall