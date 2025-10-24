Kerze – Smarte Lampe E14 (Doppelpack)
Bei diesen smarten Kerzenlampen trifft klassischer Stil auf moderne, smarte Beleuchtung. Mit weichem Weißlicht und sofortigem, kabellosem Dimmen erhältst Du das passende Licht für jede Leuchte mit E14-Sockel.
Aktueller Preis ist 29,99 €
Produkt-Highlights
- White
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Angenehmes weißes Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
39x106