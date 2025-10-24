Tuar Wegeleuchte
Setze Hue jetzt auch draußen ein. Die Tuar Wegeleuchte kann mit Deinem vorhandenen Hue System verbunden werden, damit Du alle Funktionen nutzen kannst, z. B. die Fernsteuerung, Geofencing, dimmen und Einstellen von Zeitplänen. Eine Hue Bridge ist erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
Aktueller Preis ist 129,99 €
Produkt-Highlights
- White
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- E27 LED-Lampe enthalten
- Warmweißes Licht (2700K)
- netzstrombetrieben
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Edelstahl
Material
Aluminium