Zweierpack, GU10
Erweitere Dein intelligentes Beleuchtungssystem mit angenehmem, warmweißem Licht mit diesen vollständig dimmbaren Philips Hue White GU10-Lampen. Der Anschluss an die Hue Bridge ermöglicht die Nutzung des gesamten Potenzials der vollständigen intelligenten Beleuchtungssteuerung und aller Funktionen.
Aktueller Preis ist 34,95 €
Produkt-Highlights
- White
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- 2 x GU10
- Warmweißes Licht
- Dimmbar
- Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
50x57