Kosipo Spot 4er-Pack in schwarz + GU10 farbfähige Lampen

Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Kosipo Spot 4er-Pack in schwarz + GU10 farbfähige Lampen
Vorrätig
  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Über Kosipo Spot 4er-Pack in schwarz + GU10 farbfähige Lampen

Beleuchte deinen Raum mit dem Philips Kosipo- Spot 4er-Pack in schwarz, ausgestattet mit farbfähigen Hue GU10-Lampen. Stilvoll und energieeffizient.

  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
  • Inklusive Hue-Lampen und Leuchte

Angesagte Produkte

Tap Dial Schalter schwarz

Tap Dial Schalter schwarz

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

49,99 €

Erstelle Dein Set
A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm

Bis zu 1.100 Lumen
Tageslicht in vollem Spektrum
Ultra-niedriges Dimmen 0,2 %
Chromasync™ Präzisionsfarben
energy.link.label

109,99 €

Erstelle Dein Set
Bridge Pro

Bridge Pro

Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
Ermöglicht Hue Sync, MotionAware™
Ermöglicht die Steuerung des gesamten Hauses
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

99,99 €

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay