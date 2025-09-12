Der Hue Basis Lightstrip stellt eine einfache und zugängliche Art dar, dekorative Beleuchtung in jeden Raum Deines Zuhauses zu bringen, ohne Kompromisse bei der Lichtqualität einzugehen. Der Basis Lightstrip schafft ein wunderschönes Ambiente, indem er die Wände in eine Mischung aus farbenfrohem Licht taucht, die zu jeder Stimmung oder Gelegenheit passt. Du kannst den Lightstrip ganz einfach hinter Fernsehern, unter Bücherregalen oder hinter Schlafzimmermöbeln installieren und verstecken. Passe den Lightstrip an, indem Du ihn so zuschneidest, dass er perfekt in jeden Raum passt. Mach den ersten Schritt in die Welt der smarten Hue Beleuchtung – steuere sie mit der Hue App oder mit Deiner Stimme über einen Smart Home Assistant, stelle Automatisierungen ein und wähle aus Dutzenden von Lichtszenen.