Willkommen bei der spielerischen und flexiblen Art, mit Licht zu dekorieren – dem Essential Flex Lightstrip! Biege ihn in jede vorstellbare Form, und mache ihn zu einem dekorativen Mittelpunkt für Wände in Deinem Wohnzimmer, Home Office oder Kinderzimmer. Verwende den Flex Lightstrip, um Spiegel und Schränke zu umranden. Stelle eine beliebige Farbmischung ein, einschließlich auffälliger Neon-Lichteffekte für eine besonders lebendige Atmosphäre. Mach den ersten Schritt in die Welt der smarten Hue Beleuchtung – steuere sie mit der Hue App oder mit Deiner Stimme über einen Smart Home Assistant, stelle Automatisierungen ein und wähle aus Dutzenden von Lichtszenen.