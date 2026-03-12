Hue Flux Halterung 10er-Pack

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Nahaufnahme der Vorderseite von LIGHTSTRIPS Hue Flux Halterung 10er-Pack
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Über Hue Flux Halterung 10er-Pack

Mit diesen speziell entwickelten Montagehalterungen kannst Du Deine Hue Flux und Flux ultra-bright LED-Streifen auf jeder Oberfläche im Haus anbringen oder umpositionieren. Schrauben und Klebeband sind im Lieferumfang enthalten und sorgen für eine einfache Montage an Unterschränken und auf strukturierten Wandflächen, mit Unterstützung langer Installationen. Das transparente Design sorgt für ununterbrochene Lichtkonsistenz und ‑qualität.

  • Montieren oder Kleben auf verschiedenen Oberflächen
  • Inklusive Schrauben und Klebeband
  • Robustes transparentes Design
  • Mühelose Installation der LED-Streifen
  • Enthält 10 Halterungen

Angesagte Produkte

Member Days -20%
Flux ultraheller LED-Lightstrip 3 m

Flux ultraheller LED-Lightstrip 3 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Bietet ein helles, realistisch weißes Licht
2900 Lumen
energy.link.label

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