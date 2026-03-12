Myliving Runner Spots 4er-Pack in schwarz + GU10 farbfähige Lampen

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Über Myliving Runner Spots 4er-Pack in schwarz + GU10 farbfähige Lampen

Verschönere deine Einrichtung mit dem Philips the Myliving Runner Spot 4er-Pack in schwarz, inklusive farbfähiger Hue GU10-Lampen. Ideal für jedes moderne Ambiente.

  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
  • Inklusive Hue-Lampen und Leuchte

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