Pongee Spot 2er-Pack in weiß + GU10- farbfähige Lampen
Der Preis des Pakets beträgt 133,18 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 147,98 €
Der Preis des Pakets beträgt 133,18 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 147,98 €
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Vorrätig
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Über Pongee Spot 2er-Pack in weiß + GU10- farbfähige Lampen
Beleuchte deinen Raum mit dem Philips Pongee Spot 2er-Pack in weiss mit farbfähigen Hue GU10-Lampen. Elegant und energiesparend.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874527
Produktinformationen
- Decken-/Wandspots Pongee Decken-/Wandspot, 2 x
- 1
- Hue White & Color Ambiance GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
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