Pongee Spots 3er-Pack in weiß + GU10- farbfähige Lampen
Der Preis des Pakets beträgt 187,18 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 207,98 €
Der Preis des Pakets beträgt 187,18 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 207,98 €
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Vorrätig
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Über Pongee Spots 3er-Pack in weiß + GU10- farbfähige Lampen
Erhelle dein Zuhause mit dem Philips Pongee Spot 3er-Pack in weiss, ausgestattet mit farbfähigen Hue GU10-Lampen. Elegant und effizient.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874541
Produktinformationen
- Decken-/Wandspots Pongee Decken-/Wandspot, 3x
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- Hue White & Color Ambiance GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
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