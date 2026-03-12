Runner Spot 3er-Pack in Weiß + Dimmschalter + GU10 weiße Lampen

Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Runner Spot 3er-Pack in Weiß + Dimmschalter + GU10 weiße Lampen
Vorrätig
  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Über Runner Spot 3er-Pack in Weiß + Dimmschalter + GU10 weiße Lampen

Hole dir die perfekte Beleuchtung mit den Philips Spots im 3er-Pack in weiss, einschließlich eines Hue Dimmer-Schalters und weissen Hue GU10-Lampen. Elegant und vielseitig.

  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
  • Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
  • Inklusive Dimmschalter

Angesagte Produkte

Neu
Hue Play Floor Stehlampe groß

Hue Play Floor Stehlampe groß

RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Einfach platzieren
Synchronisieren per TV-App, Sync-Box

149,99 €

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay